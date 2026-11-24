新加坡商認和科技承接國泰世華銀行信用卡系統建置案，遭經濟部認定受陸籍人士實質操控，違法來台投資，裁罰217萬元。認和興訟抗罰，北高行日前判決敗訴。

台北高等行政法院今天公布判決書指出，新加坡商認和科技有限公司於民國110年3月間經經濟部核准在台設立分公司，營運資金為新台幣1500萬元，登記經營管理顧問、資訊軟體服務、資料處理服務及第三方支付服務等業務。

經濟部調查發現，認和科技因在台從事信用卡核心現代化系統相關業務，需要大陸的廣東數信金資科技有限公司及深圳江融信科技有限公司提供技術支援。

經濟部查出，認和科技花姓總監為大陸籍人士，同時擔任北京江融信科技有限公司代表人及廣東數信金資、深圳江融信公司負責人；另一名大陸籍翁姓總監曾任北京江融信公司架構師。2人對認和科技的產品技術具有主導權，實質操控營運方針。

經濟部認定認和科技未經許可來台投資，違反兩岸人民關係條例，去年3月間裁罰217萬元，並限期6個月內撤回投資或改正，屆期未改善可按次處罰。認和科技不服，提起訴願遭駁回，進而提起行政訴訟。

認和科技主張，公司人事、財務及營運等事項均為自主管理，花、翁2人並未投資認和科技，也未持有公司股權，對公司不具控制能力。

北高行指出，認和科技台灣分公司於113年8月8日與國泰世華銀行簽訂信用卡核心現代化系統建置專案合約，須完成軟體使用授權及專案系統建置等工作，卻需由中國公司派員提供技術支援，才能完成履約。

北高行認為，認和科技僅出面與國泰世華銀行簽約，本身及台灣分公司均無專業能力獨立完成履約，足認花、翁2人對產品技術具有主導權，實質操控營運方針，與2人是否持有股權無關。

北高行另指出，認和科技登記經營部分業務並非開放陸資投資的業別，且113年度營業額達1995萬餘元，超過在台投資金額，經濟部據此加重裁罰，並限期撤回投資或改正，均無違誤，12日判決認和科技敗訴。全案可上訴。