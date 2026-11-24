前立委姚文智成立「湠臺灣電影公司」，計畫將台灣雕塑家黃土水的故事改編成電影「甘露水」，獲文化部2025年度國片補助金7000萬元，引發國民黨痛批「有一種致富密碼叫民進黨證」、「7000萬現金送門口」。姚認為名譽權遭侵害，提告求償300萬元精神慰撫金；台北地院今審結，一審定12月29日宣判。

全案源於今年2月4日，國民黨在臉書粉專以「7000萬直接送！有一種致富密碼叫民進黨證，有一種文化霸權叫姚文智」為題，揭露民進黨前立委姚文智創辦的「湠臺灣電影公司」入選文化部2025年度補助名單，獲取7000萬元補助金。

國民黨質疑，全台有多少優秀的年輕導演、創作者，為了申請50萬、100萬補助，寫企劃寫到爆肝；相較之下，姚文智作為「政治退役」的綠營大老，轉身開公司，政府直接搬7000萬元現金送到他門口，直批「顏色對了，國庫就是你家的提款機」。

湠臺灣電影聲明駁斥，獲文化部補助籌拍的劇情長片「甘露水」，總預算超過1.8億元，即使獲得7000萬元補助，每一分錢都將投入製作，並依政府規定核實撥付，無論是負責人姚文智、公司均無從中獲利。

姚文智也透過臉書表示將全面蒐證，任何涉及侮辱或毀謗的言論將委請律師提告，另對國民黨提起民事損害賠償訴訟，求償300萬元。

北院今開庭審理，姚文智的委任律師表示，國民黨以「有一種致富密碼叫黨證」、「獨厚特定人士的『綠色安家費』」等語，假藉評論外觀行貶損之實，傳遞姚與政府「私相授受」拿錢的不實言論。

姚文智律師指出，有關國片補助金的評選重點、如何評選，及獲輔導金者須進行信託才可領取等規定，全寫在國產電影長片輔導金辦理要點中，可見國民黨發文前並未盡合理查證義務。

國民黨律師則回擊，臉書貼文是針對國家補助議題進行評論，與政府財源息息相關，更與人民利益有高度連結，並非針對姚個人，縱使相關用詞尖銳，但在司法實務見解中，仍屬合理評論範疇，應受言論自由保障。

國民黨律師認為，姚文智為高度知名的政治人物，臉書粉專有數十萬粉絲，也常對時事發表見解，屬於公眾人物，名譽權保障自然應有相當退讓，更不用說在國民黨發文前，早有新聞媒體、PTT鄉民等社會大眾，針對補助金一事報導討論，請求免賠。

庭訊歷時約15分鐘。全案辯論終結，一審定12月29日宣判。