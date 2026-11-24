台中東區林姓前里長與王姓里長候選人涉以低價辦里民1日遊，行程中請託選民支持候選人。台灣台中地方檢察署偵查終結，認2人涉犯公職人員選舉罷免法，依法提起公訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，林姓前里長（另案遭解職）自認無法繼續參選，今年2月與王姓候選人達成共識，推王姓男子參選。林姓男子以里辦公室名義辦台南市、彰化縣1日遊，透過「里辦補助」，向設籍里內滿65歲長者收新台幣500元，其餘參加者1000元，共251人參加。

旅遊行程含車資、餐費與門票等費用，每人成本約1305元。林姓與王姓男子活動當天分乘遊覽車，向里民宣布由王姓男子參選並請託支持，王姓男子搭不同遊覽車拉票，表達當選後每年續辦旅遊活動，午餐時也逐桌敬酒請求支持。

台中地檢署10月20日持搜索票搜索5處，查扣手機等，並約談旅行業者、參加里民共30人，拘提林姓與王姓男子到案，聲請羈押禁見獲准。檢察官偵查終結，認2人涉犯選罷法對有投票權之人行求不正利益而約其投票權為一定之行使罪嫌，依法提起公訴。