台北市立萬芳醫院泌尿科知名醫師林克勳涉為增加個人門診業績，查詢院內2名醫師的病患個資，傳簡訊給3名病患貶低同事是「院內技術最不好的」等，自誇是疝氣手術的佼佼者，依個資法起訴，台北地院今傳喚林出庭，林否認犯罪。

法院今開審查庭，開庭不到1分鐘結束，法官諭知案子移一般法庭重新分案審理，林克勳庭後面對媒體有關詢問，只回應「謝謝大家關心」。

被害的蕭姓、鍾姓醫師與林克勳同為萬芳醫院泌尿科主治醫師，檢方指控，林2024年9月至2025年1月涉嫌透過萬芳醫院醫療資訊系統，擅查蕭姓、鍾姓醫師的3名病患的個資、病歷，再以手機傳送簡訊給3名病患，說服病患改掛自己門診。

檢方調查，病患收到簡訊為「你找的醫師卻是萬芳醫院內技術最不好的」、「建議你換個資深風評好的醫師來幫你手術」、「你碰到了一位眼中只有收入的醫師」、「您以前疝氣手術的主治醫師林克勳醫師在這方面的判斷與技術才是佼佼者」。

收到簡訊的病患覺得奇怪，告訴蕭姓、鍾姓醫師，2名醫師控告林克勳違反個人資料保護法。

檢察官偵辦，林克勳辯稱，他查詢病歷資料後，認為蕭、鍾的處置不符合治療指引，因此傳訊息建議病患尋求其他意見，否認搶別人病患。

檢察官依據簡訊內容，認定林克勳為了招攬病患改為找他看診、接受手術，即使林認為蕭姓、鍾姓醫師的醫療處置不妥適，也應透過合法合理方式解決，而不是私傳簡訊批評同事，將林起訴。