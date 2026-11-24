苗栗縣前通霄鎮長陳漢志上任後，與機要秘書陳志豪及鎮務顧問黃晏樂，向承攬鎮公所標案的廠商索取得標金額10%至15%的回扣，連「白沙屯拱天宮媽祖徒步進香」民俗活動的標案也不放過，收賄金額共計133萬733元。一審依不違背職務收受賄賂等11罪，各判處陳漢志4年至4年6月。台中高分院今日宣判，認定其中4起工程標案，應改論較重的「經辦公用工程收取回扣罪」，撤銷改判，4罪各處5年6月至5年8月，其餘維持原判，仍可上訴。

判決指出，陳漢志2018年12月就任鎮長後，透過黃晏樂向工程顧問公司負責人林育璋索賄，條件是按得標金額15%交付，林育璋陸續交付10萬至35萬元不等的賄款。

陳漢志也透過陳志豪，邀包商以底價承攬道路反射鏡維護工程，收取工程款10%的賄賂；另向公墓納骨塔內裝工程的得標業者，索取約16萬元。2019年白沙屯媽祖進香活動標案，陳志豪向取得優先議價權的行銷公司表示「本來有內定廠商」，要求2成賄款，最後收下12萬元，此部分二審維持原判。

二審指出，陳漢志等人在治山防災工程、2019年及2020年度道路反射鏡維護工程，以及公墓納骨塔內裝工程等4起標案中，按工程款一定比率收取賄款，性質屬於公用工程回扣，一審僅依不違背職務收受賄賂罪論處，有所不當。陳漢志這4罪各處5年6月至5年8月，陳志豪有3罪改判5年2月至5年3月，黃晏樂有1罪改判5年3月。

此外，二審認為陳志豪、黃晏樂部分犯行符合證人保護法的減刑規定，黃晏樂另有4罪改判1年10月至2年，陳志豪有2罪改判1年10月、2年。林育璋維持應執行1年6月、緩刑4年，並須支付公庫30萬元，不得上訴而定讞。由於陳漢志等3人另涉其他貪汙案件，二審未定應執行刑。