國民黨立委徐巧芯指政治評論員溫朗東「裝瘋逃兵」，溫提告誹謗，檢方處分徐不起訴確定，溫聲請准許自訴也被駁回；溫的律師謝良駿認為，聲請自訴時檢方限制閱卷，再聲請撤銷檢察官處分，台北地院今開庭，謝表示，檢方限閱處分無救濟制度，法官聽完謝的法律意見，諭示候核辦。

溫朗東向台北地檢署提告，徐巧芯2024年4月16日下午2時，在立法院院區中興大樓接受媒體聯訪時，發表他「裝瘋逃兵」、「隨地便溺」、「在同梯床上大小便」等不實言論，涉犯刑法誹謗、個人資料保護法非公務機關未基於特定目的利用個人資料罪，檢方處分不起訴確定，溫聲請法院准許提起自訴。

台北地院認為，徐巧芯接受媒體聯訪發表的言論，源自證人即陳情人所提供的檢舉資料，於發表言論前，曾就溫朗東是否佯裝精神疾病、藉此逃避兵役等事項向其他民意代表查證，裁定自訴案駁回。

謝表示，聲請自訴案駁回之前，溫朗東2度向台北地檢署聲請閱卷遭駁回，轉向法院聲請，檢方後來准閱，不過，准閱的卷證「有三分之一」被遮掩，影響溫的權益，且無救濟制度，遞狀聲請撤銷檢察官處分。

法官審問謝撤銷檢察官處分聲請就自訴案有何實益？謝良駿表示，檢察官作成的行政處分可適用行政程序法，因檢察官本身是行政機關，再根據最高行政法院庭長法官聯繫會議決議，可類推適用刑事訴訟法，不過，被限閱的事當事人沒有救濟管道，溫不知道如何救濟。

謝良駿庭後受訪表示，溫朗東已另案對徐巧芯提民事侵權損害賠償，開庭時已向法官聲請調閱「三分之一」看不見的卷證，法官還未准否；謝說，檢方當初以政府資訊公開法為理由限制溫閱卷，無論動機為何，只是想知道不能覽全卷的理由。

國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照