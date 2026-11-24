高雄檢調偵辦境外勢力介入選舉，高雄地檢署昨天指揮警、調，兵分多路搜索6處地點，約談台灣工黨副主席黃鋼和台灣民眾黨高雄市黨部幹部等人，查辦他們涉嫌率團赴北京、內蒙古接受落地招待、資助高雄市議員候選人參選。檢察官聲押禁見黃鋼獲准，其餘5人獲交保。

雄檢主任檢察官蔡佰達、檢察官張良鏡與多名檢察官，昨天指揮調查局高雄市調查處及高雄市警小港分局，昨天搜索6處地點，並通知黃鋼等人及證人到案說明。

檢方表示，台灣工黨副主席黃鋼、民眾黨高雄市黨部吳姓副執行長，明知大陸「北京黃埔同學會」、「內蒙古黃埔同學會」屬中共組織，接受中國大陸組織指示及資助，今年6月率團赴北京、內蒙古接受招待，返台後再以租看板、訂製宣傳品及車輛掛布條等方式，替特定高雄市議員候選人助選，今天中午法院裁准黃鋼羈押禁見。

檢方調查，黃男身分為台灣工黨副主席，另有吳姓前秘書長及台灣民眾黨高雄市黨部副執行長涉案。黃男等人明知中國大陸北京黃埔同學會、內蒙古黃埔同學會屬中共組織，屬境外敵對勢力的滲透來源，仍涉嫌接受指示及資助，6月率團赴北京、內蒙古旅遊，期間接受當地落地招待。

檢調進一步查出，黃男等人返台後，涉嫌替高雄市議員候選人助選，與李姓、曹姓、謝姓、劉姓等外圍人員，為特定候選人租用臨路看板刊登競選廣告、訂製瓶裝水、酒精及濕紙巾等宣傳物品，並在車輛懸掛候選人競選布條，藉此宣傳及拜票，以此受滲透來源資助及指示，為特定候選人宣傳、拜票助選。

檢方今天複訊後，認為黃鋼涉嫌違反反滲透法，受滲透來源指示、資助為特定候選人競選，犯罪嫌疑重大，今天向法院聲請羈押禁見。其餘被告，吳姓、李姓女子各以10萬元交保，曹姓、謝姓女子各以5萬元交保，劉姓女子以2萬元交保。