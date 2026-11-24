宜蘭地檢署偵辦第10選區縣議員候選人黃姓男子涉嫌買票案，昨天再搜索1處，查扣新台幣3萬元，經檢察官漏夜偵訊後，今天諭令張姓男子10萬元交保。

黃男在拜訪支持者時，以「借廁所」為由，涉嫌將賄款放在馬桶水箱上，以每票新台幣1000元行賄，離開前提醒民眾廁所有放東西。專案小組日前發動搜索、約談後，向法院聲請羈押黃男、樁腳潘姓男子獲准。

專案小組持續擴大偵辦，昨天搜索1處，查扣現金3萬元，並傳喚2名相關人士到案，經檢察官洪景明漏夜偵訊後，認被告張男收受黃男、潘男交付的買票款項3萬元，涉犯「公職人員選舉罷免法」投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭令10萬元交保。

此外，檢察官張鳳清指揮偵辦宜蘭市某里長候選人等人涉嫌現金買票案，昨天持搜索票搜索13處，傳訊18名相關人士到案，經張鳳清訊問後，認定被告宜蘭市里長候選人江姓男子、樁腳伍姓男子涉嫌以每票500元賄選，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭令10萬元、2萬元交保。