時任陸軍第八軍團蕭姓輔導長代義務役受訓新兵保管洗衣等費用，因個人疏失重複對全連152人多收1次，發現溢領22萬4000元竟侵占，事後坦言「覺得既然多收了，就拿去買手機遊戲點數」；台中地院以他所為應譴責，但蕭的父親已幫他將錢全數退還，依侵占罪判蕭5月徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，蕭男2021年、2022年擔任中尉輔導長，依慣例收取、保管士兵個人繳交福利委員會的委商服務費，包括洗衣費、理髮費及縫紉費等；2022年1月間，八軍團單位的福利委員已向全體訓員收每人1450元委商服務費，負責人也把款項於在蕭的輔導長室保險櫃內。

蕭因疏未查證款項是否已收齊，同年2月6日又再向該梯訓員每人再收1450元，一共收受22萬400元，他事後得知重複收款卻據為己有，還用於買手機遊戲點數，直到調查局接獲檢舉才曝光，蕭也將侵占款項繳回。

檢方訊時，蕭坦承侵占，直言「我當時覺得既然多收了，便用於購買手機遊戲點數。」檢方比對金流，且有當時受訓的義務役士兵證稱，受訓時以現金繳納洗衣費等，收取金額、次數不記得，但後來接受調查時，發現名下戶頭有匯入1450元的溢繳款項退款，偵結依侵占罪嫌起訴他。

台中地院審酌，蕭男為圖一己私利，將152名訓員溢繳費用22萬4000元據為己有，用以買手機遊戲點數，破壞部隊訓員對幹部信賴，考量他犯後坦承，父親幫全額退還，依侵占罪判他5月徒刑，得易科罰金。