新北市樹林區一名曾獲國家環境教育獎、環保署低碳永續家園認證及新北市特優里長的詹姓女里長，今年9月20日傍晚17時37分里辦事處突遭一名陳姓女子在門前潑灑大量紅漆，造成里辦前門、地面及一旁機車沾滿紅漆，場面怵目驚心。陳女被捕後坦承犯案卻未交代動機，相關事證也未顯示她有特殊政治傾向或受人指使，新北地檢署依刑法恐嚇危安及毀損罪嫌起訴陳女。

檢警調查，陳女戶籍地在台北市大同區，平時居住在新北市永和區，與詹女所在地的該里毫無地緣關係，犯案當天她搭乘台鐵到樹林火車站後，前往詹女里辦潑漆，造成里辦事處4片落地玻璃中2片毀損，並波及一旁詹女名下、平時供詹女兒子騎乘的一輛機車，里辦大門前的地面也滿地是陳女潑盛的油漆。

詹女里辦被撥漆後，除驚嚇、害怕外，一度以為與年底選舉有關，因此也向警方提告對方涉犯公職人員選罷法以強暴妨害他人選舉罪。但檢警查出，陳女不僅非詹女選區選民，且對該里選情並不了解，經勘驗陳女手機，也發現陳女有任何試圖影響詹女選區選情、明顯選舉偏好，或受他人指使前往撥漆的相關事證，因此就違反選罷法部分難以究責。