在交通運輸公司任職屏東縣某男子，因名下多筆交通違規罰鍰逾期未繳，遭移送行政執行署屏東分署強制執行，男子雖曾多次向屏東分署申請分期繳納，卻屢次繳一、兩期後便違約停繳，遲未履行繳款義務。近日因其職業駕駛執照審驗及換發期限將至，避免影響工作生計，其妻得知後，出面將全部欠款12萬餘元一次繳清。

屏東分署表示，這名男子累積多筆交通違規罰鍰未繳，再加上欠繳的使用牌照稅，積欠金額達12萬餘元，案件陸續移送屏東分署強制執行，分署受理，該男曾多次向分署申請分期繳納，每次僅繳納一至兩期，便未再依約繳款，欠款問題遲未解決。

屏東分署表示，面對反覆違約，依法持續辦理執行程序，準備執行時，該男因職業駕駛執照即將屆期審驗及換發，依道路交通管理處罰條例第9條之1規定，汽車駕駛人應在辦理換發駕駛執照前，繳清其所有違反該條例尚未結案之罰鍰。上述規定使該男子意識到欠繳罰鍰帶來影響，職業駕駛資格攸關其工作權益及家庭經濟，若無法換照，恐將衝擊其工作與收入。

其妻得知丈夫面臨情況，避免家庭生計受波及，其妻到屏東分署代為繳清全部剩餘欠款。據了解，妻子希望清償後，協助丈夫解決長期未處理罰鍰，相關欠款終繳清。

屏東分署呼籲，交通違規罰鍰不該因一時疏忽或心存僥倖而一再拖延。民眾收到繳款通知依法繳納；如確有經濟困難，無法一次清償，可主動向行政執行分署提出分期繳納申請，並依核准內容按期履行，切勿將分期繳納視為拖延或規避執行的手段。

屏東分署強調，對已移送執行且未履行繳納義務的案件，將依個案情形及法律規定，持續採取適當執行措施。義務人若經合法核准分期繳納，仍應按期繳款，以免因違約而衍生後續執行程序，影響自身權益。唯有正視義務、及時處理，才能避免小額欠款累積成沉重負擔，也共同維護交通秩序與公共安全。