彰化縣男子黃谷揚已有兩次酒駕紀錄且被吊銷駕照，他3年前再度無照、酒後開車上路，撞擊柯姓機車騎士致死，隨即加速逃逸，一、二審皆依公共危險致人於死等罪判黃8年徒刑，案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

台南李姓男大生被有5次酒駕紀錄的無照駕駛廖侑德撞死，引爆民眾怒火，昨也有民間團體上街頭表達訴求，將酒駕致死情節重大者量處死刑，並希望各縣市首長候選人表態。

然而，黃谷揚先前已二度酒後駕車被吊銷駕照，但他仍不悔改，2023年11月24日晚上飲酒後，深夜11點40分開車行駛於彰化縣伸港鄉建國路、曾家路的交叉路口時，超速撞上柯姓騎士，

黃谷揚犯後未下車查看、叫救護車或通報警方，反而駕車加速逃離現場。時隔20分鐘，民眾發現報警將柯送醫急救，但柯因腦部重創和延誤時間救治而死亡。

警方調閱監視器畫面，循線得知黃谷揚肇事，將他逮捕並測得酒測值達0.65毫克。一審彰化地方法院國民法官庭認為，黃明知酒駕違法卻一再犯案，是酒駕累犯還肇逃，警方找上門才坦承犯行，行為不可原諒，但考量黃與家屬達成調解，依法判刑8年。

黃認為自己完全坦承犯罪，且家屬達成和解，提上訴指出被害人父母都已身亡，都是由大哥做主，被害人大哥於修復式司法會議中也表示願意原諒他，並請求給予較輕的有期徒刑。二審台中高分院認為一審認定、裁量並無不當，應予尊重，維持一審判決，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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