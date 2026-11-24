台中市歐姓女子與南投縣前夫離婚時簽下協議，約定歐女生病時前夫須負起照顧責任，否則賠償300萬元。歐女控訴4度生病求助遭拒，提告求償30萬元違約金。一審判歐女敗訴，案經上訴，台中高分院近日認定歐女皆能自行騎車往返就醫，未達需人照料程度，駁回上訴，全案確定。

判決指出，兩人於2020年結婚，2025年4月7日兩願離婚，協議書明載歐女生病時，前夫須負照顧責任、不能離開，否則賠償300萬元。歐女主張，同年5月至7月間4度因胸悶、過度換氣、頭痛等症狀掛急診，求助前夫遭拒，甚至被報警趕離。她認為協議未限定病情嚴重度，只要有就診紀錄就算違約，提告求償30萬元。

前夫抗辯，歐女未舉證5月何時生病，其餘幾次看診後便返家未住院。6月10日晚間10時許接獲求助時已飲酒怕酒駕，加上患有深度近視併視網膜病變，夜間視線不佳無法開車，才請她找同住的成年子女協助，加上雙方互有保護令，根本不適合接觸。

南投地院審認，協議中的「生病」既與「不能離開」及300萬元高額違約金連結，應指病況嚴重到需他人在旁持續照料，而非一般感冒或頭痛。

法官檢視歐女提出的診斷證明與收據，發現她急診當日即離院，部分僅有收據無診斷內容，難認病況達需人照顧程度，判決敗訴。

歐女不服上訴，台中高分院進一步查出，歐女6月與7月3次急診不僅能自行騎車往返醫院，甚至能從台中大里騎車跨縣市到南投找前夫，遭拒後再自行騎車就醫返家，顯見未達需人照顧程度。

法官考量，前夫確有眼疾與飲酒等正當理由，雙方更因互有家暴事件而聲請保護令，認定前夫未違約，駁回上訴，全案確定。