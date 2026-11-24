台中地院審理九州博弈案，10月2日已依組織等罪重判總裁陳政谷11年8月，但關鍵的被告、前警政監林明佐被控貪汙6000多萬，他因罹患惡性脊髓腫瘤癱瘓住院無法出庭，中院函詢義大醫院後，已擇定12月18日再度通知林到庭就審，屆時可能在醫療人員陪同下，以坐、臥方式出庭受審。

林明佐（現改名林康承）先前主張因罹患惡性脊髓腫瘤，身體狀況極度不佳，屬因疾病不能到庭情況，聲請停止審判；中院根據義大醫院回覆，認定他病情穩定，有理解、口語表達能力，應非無法到庭就審及參與法庭活動，駁回聲請。

此外，義大醫院當時回覆稱，林活動不便需長期臥床，可短暫輪椅輔助，其背部有傷口，身體狀況可於公開法庭（多人共同在場）到場接受半日以上庭詢，但須臥床接受庭詢，法院須提供床位空間、臥床設備。

中院原排定7月3日通知林明佐出庭，也已安排相關動線、合適開庭空間，未料前一天卻出現變卦，疑似病情因素，中院不得不臨時取消庭期，並於10月2日先就其他被告宣判，全案僅剩下林明佐1名被告尚未審結。

中院當時也特別敘明，林明佐因疾病未到庭，持續定期函詢義大醫院其身體狀況，擇期另行審判。

據了解，中院既7月初函詢過義大醫院後，時隔4個多月再次去函，確認林的身體狀況應可短時間內出庭，這才安排12月18日再開庭，屆時也會依其身體狀況，在醫療相關人員陪同下，安排專屬動線讓他坐輪椅或直接躺在病床上進入法庭就審。

但林先前7月已有臨時請假狀況，這次能否順利出庭仍未可知，從中院新的合議庭接手審理九州案可發現，傳訊詰問證人、辯論節奏不拖延，並定期函詢醫院林明佐病況，結案決心明確。

中院10月2日一審判決認定，陳政谷、徐培菁構成貪汙行賄罪，顯見有將不法利益交付全案中案發時唯一具公務員身分的林明佐，且彼此有對價關係，林涉貪部分雖仍未審結，但就共犯事實認定，將直接影響林涉貪部分是否有罪。