陸姓婦人最近在台中市區曾強行拿走女學生手上炸雞吃，也曾在公車上便溺，被害人組群組互相通報，台中市大雅警分局查辦後依妨害自由罪移送，檢察官向法院聲押，法院裁定羈押。

54歲陸姓婦人密集在台中市區騷擾公車女乘客及超商店員，甚至疑有不當索取財物或食物，遭拒後仍持續以言語或肢體騷擾，另多次公車上任意便溺等脫序行為，造成民眾困擾，相關情形近期更於社群媒體廣泛流傳，甚至有民眾自主透過網路社群分享其出沒行蹤，提醒其他民眾提高警覺。據統計，光是大雅警分局轄內今年11月至今，已接獲20多件相關報案，顯示相關行為已對民眾日常生活及公共秩序造成影響。

針對陸女反覆滋擾情事，大雅分局強勢查辦、嚴正執法，接獲報案均立即派員到場處理，積極蒐集相關事證、追查行為經過，並依法查辦。大雅分局六寶派出所前晚接獲民眾110報案，稱大雅區中清路某超商發生案件。警方獲報後立即派員到場處理，經查明又是陸姓婦人疑有強取女學生食物行為，員警依法將陸女逮捕查辦，考量其有反覆於公車騷擾女學生之虞，警方彙整相關事證移送偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押，最終經法院裁定羈押獲准，展現警方嚴正執法、積極維護治安之決心。

大雅分局呼籲，民眾於公共場所活動時，應互相尊重個人權益，避免任意干擾他人。警方對於影響公共秩序及侵害民眾權益之不法行為，均積極查處、依法究辦，以維護良好社會秩序。