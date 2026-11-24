橋頭地檢署追查境外勢力介入選情，昨天指揮警、調搜索，傳喚高雄市前議員黃紹庭等13人，發現黃紹庭涉嫌居中安排，由前服務處主任蔡姓男子及某工會理事長林姓男子帶隊，8月邀請具有高雄市議員第八選區選區投票權的民眾赴中國山西旅遊，涉嫌接受大陸資助介入選舉。

黃紹庭在檢察官複訊後，獲60萬元交保，服務處蔡姓前主任和某工會林姓理事長分別30萬元及10萬元交保，另約談10名參團團員，訊後均獲請回。

黃紹庭因涉及詐領助理費案，6月24日經最高法院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪判2年徒刑，褫奪公權3年，緩刑5年定讞。黃雖不必入監，因褫奪公權仍被解職，無法再參選高雄市議員。記者在中午曾電話聯繫黃紹庭，但黃未接電話，也尚未回覆。

橋頭地檢署表示，橋頭地檢署檢察長郭景東接獲境外勢力介選情資後，立即指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣組成專案小組，並由多名檢察官共同偵辦，指揮法務部調查局高雄市調查處及高雄市刑大蒐證。

據了解，檢調查出黃紹庭長期與北京市台灣事務辦公室保持友好關係，並取得中方提供的赴陸落地招待名額。黃男涉嫌居中安排，接受境外滲透來源指示、委託及資助，以「海峽兩岸社團交流節」名義，今年8月邀集具有特定選區投票權的民眾前往山西旅遊，團員僅需負擔機票費用，在陸期間的食宿、交通等費用均由中方全額招待。

旅行團行程期間由北京、山西等地台辦官員參與接待及交流活動，並宣傳「兩岸一家親」、「台灣是屬於中國的」等理念。由曾任黃男服務處主任的蔡姓男子及某工會理事長林姓男子帶隊。

橋頭地檢署表示，黃男等3人涉嫌以落地招待作為不正利益，爭取團員支持特定候選人，並透過旅遊通訊群組，要求團員返台後持續協助宣傳。今年11月間，特定候選人成立競選總部，舉辦造勢活動，蔡男、林男也共同登台助選。

昨天檢警調搜索13處、傳訊黃紹庭等10餘人到案，檢察官訊問後，為黃、蔡、林3人涉嫌違反反滲透法及公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭知60萬元、30萬元及10萬元交保，其餘10名團員則獲請回。