彰化縣某國小附設幼兒園楊姓前主任，涉嫌超收學費、虛報補助、偽造文書等，犯罪所得達477萬元。彰化地方法院審結，依犯貪汙治罪條例等罪，判處應執行有期徒刑9年，不可易科罰金，得易科罰金部分9月，褫奪公權5年，沒收未扣案犯罪所得413萬5194元。可上訴。

楊女的母親黃婦在幼兒園擔任志工，犯共同犯利用職務機會詐取財物罪，共5罪，應執行有期徒刑2年8月，褫奪公權2年。沒收扣案犯罪所得60萬6仟774元。

判決書指出，楊女14年到某國小任職附幼主任，自110年8月間起至115年2月間止，各學期開始前在幼兒園內以電腦自行製作超額且未註記收退費基準的不實某國小收費通知公文書，列印後蓋印幼兒園戳章並夾在幼生聯絡簿，佯稱需繳交附表的註冊費收費金額，因此詐取學期註冊費共計159萬8796元。

楊女在延長照顧服務開辦前，以幼兒園電腦製作不實內容公文書，列印並夾在幼生聯絡簿，佯稱需繳交每人寒、暑假加托費的收費金額，詐取各期寒、暑加托費用共計83萬672元。又楊女為減少將幼生家長所交費用存入公庫的金額，竟虛偽填載與實際辦理情形不符的幼生參加人數、日期及時間於課後留園服務（或延長照顧）服務實施計畫、課後留園服務經費收支表及支出表（或概算表）等公文書，向彰化縣政府低報幼兒園寒、暑加托幼生參與人數。

楊女超收畢業紀念冊費用，詐取6萬1200元；超收幼兒圍裙、運動服、幼兒書包及餐具費，詐取9萬630元；詐取表演租借服2940元；詐取親子旅遊費21萬7767元；擅開社團詐取社團學費66萬740元；向幼教老師和保育員佯稱繳費可與吃學童餐，詐取13萬3千元；詐領平日延與暑假托育的行政補助，以自己和5名同事名義詐取10萬6300元；詐領延長照顧服務加置教師助理員經費13萬3616元、5萬7733元；詐領幼兒餐點費3萬5532元；詐領特教助理員經費補助款60萬6774元。

彰化地方法院審酌，楊女為公立學校教師兼幼兒園主任，擔任之行政職務屬刑法上授權公務員，竟不遵循法令，利用其為幼兒園創辦元老、曾得師鐸獎的經歷、高學歷，獲師生、家長和外界，得以一人隻手遮天獨攬製作和審報各項費前後歷經10餘年，未遭揭穿，犯罪所得逾400萬元（其中60萬6774元由其母支配使用），犯罪情節非輕。

參酌楊女前無犯罪紀錄，犯後始終坦承犯行，因在押且不動產遭地院扣押，暨自陳之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況等一切情狀，在為整體非難評價後，依犯利用職務機會詐取財物罪、詐欺取財罪，定其應執行之刑如主文。