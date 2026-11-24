嘉義縣太保市民代表會代表吳宏哲被控對同為代表龔宗勇、林淑勉問政及行事不滿，前年底在群組上指「龔代表真的有夠厚顏無恥」，去年3月間又在臉書上稱「林淑勉代表是白賊代表」而被訴，一審以言論自由及對公共事務評論而獲判無罪，檢方不服上訴，遭二審駁回，仍維持無罪判決。

檢方起訴，吳宏哲等3人均為現任第八屆嘉義縣太保市民代表會代表，吳宏哲因不滿龔宗勇、林淑勉問政內容及行事風格，先於2024年12月16日，在LINE「東勢社區發展協會」成員173人的群組發表意見，公然以「龔代表真的有夠厚顏無恥」等文字侮辱龔宗勇。又於2025年3月23日，在臉書發表意見，公然以「林淑勉代表是白賊代表，欺騙行為不可取」等文字侮辱林淑勉。

檢方認吳均涉犯公然侮辱罪嫌等語起訴，並聲請簡易判決，嘉義地院判吳均無罪。檢方不服上訴二審。

檢方上訴主張，原審過度擴張言論自由保障範圍，未充分考慮告訴人所受名譽損害；「厚顏無恥」、「白賊代表」均屬人格攻擊，又分別透過173人LINE群組及臉書公開散布，其侵害程度非屬輕微，因而認吳所為均應構成公然侮辱罪

台南高分院合議庭指出，吳宏哲對龔宗勇稱「真的有夠厚顏無恥」，及對林淑勉稱「白賊代表，欺騙行為不可取」等語，固然均屬尖銳、負面而具有貶抑性之言論，且分別透過多人LINE群組及臉書公開傳布，對2人名譽權並非毫無影響。

合議庭表示，依憲法法庭判決意旨，是否成立刑法公然侮辱罪，不得抽離完整表意脈絡，僅憑個別詞語具有羞辱或貶抑意味即行判斷，而仍應衡量該言論前後脈絡、所涉公共事務性質、表意內容、名譽侵害程度及言論對公共事務思辯價值等因素。

合議庭認為，這兩部分言論均有其具體公共事務爭議背景，負面用語均伴隨特定事項爭辯而為，尚非與所討論事項毫無關聯抽象人格辱罵。惟經與其完整表意脈絡及公共事務性質綜合權衡後，仍不足證明吳所為已達逾越一般人可合理忍受範圍，而有以刑罰制裁必要。