桃園地檢署接獲線索，顯示復興區阮姓里長候選人為求當選，與朋友鶯歌宮廟慈善會李姓會長，今年6月在桃園市復興區一家商店，李男以善會名義準備3公斤裝價值450元的白米、成人尿布及濕紙巾等物資，由阮身穿競選背心，將物資分送給有投票權的里民，尋求支持涉及賄選。檢方昨日搜索與傳訊8 人，經5位檢察官訊問，諭令阮、李和工作人員陳男10萬元交保。

桃園地檢署檢察長張春暉掌握案情後，指派檢察官吳睿恩指揮桃園市調處、市刑大及大溪警分局偵辦，專案小組備齊事證，向桃園地方法院聲請搜索票獲准，昨日前往3名被告住處、辦公處所共5處搜索，同時傳喚阮、李、陳男及8位證到案說明。5名檢察官訊問後，認阮等3人涉嫌違反選罷法第99條對於投票權人行求賄賂罪嫌，諭知3人10萬元交保。