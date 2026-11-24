新黨副秘書長游智彬今年3月29日參加民眾黨集會活動，帶著大型人偶到場，並在場扔擲水球，中正一分局警方勸導、代保管水球，游與警方拉扯過程中受傷，提告警方3人涉傷害、強制、搶奪等罪嫌。台北地檢署今偵結，警方均獲不起訴處分。

民眾黨今年3月29日發起凱道集會，針對前主席柯文哲的一審判決，抗議司法不公，訴求是為民主人權而戰、為司法改革而戰。游智彬在今年九合一選舉申請登記參選台北市議員，但中選會認為，游在台灣設戶籍未滿10年，撤銷參選資格；游提假處分欲保全參選、參加抽號，台北高等行政法院裁定駁回。游抗告，最高行政法院本月6日裁定駁回。

游智彬提告指出，今年3月29日下午1時許，他帶著大型人偶前往台北市中山南路與徐州路口的集會現場，被警方勸導「這邊的先生，請聽從警方的勸導」，仍持續扔擲水球，中正一分局時任林姓副分局長涉嫌指示詹姓員警、黃姓員警取走置放在大型人偶下方裝有30顆水球、紅色水壺的1只袋子，價值共計1000元，他和黃姓警員互相拉扯袋子，袋子被黃姓員警取走，林、詹、黃等3人妨害他管領袋子的權利，造成他鼻子及右膝挫傷併撕裂傷等傷害，涉傷害、強制、強奪等罪嫌。

北檢檢察官依現場蒐證影像、中正一分局督察組職務報告等認定，集會的糾察員明確向游智彬表示，不可以帶大型道具，且依集會遊行法第21條規定，參加集會的游，本應遵循糾察員關於維持秩序的指揮；游將大型娃娃放在路口人行道、丟擲拿自備的水球，險些擊中行人及警察，造成秩序危害，游未理會詹姓員警的勸導，又黃姓警員請示李姓副分局長後代保管裝有水球的袋子，游智彬情緒失控，上前與黃姓員警搶袋子，還說「這個警察我不會放過他」。

檢方認定，警方是因游智彬的行為，依法執行職務，而游拉扯黃姓員警手中袋子，要搶回水球，這時膝蓋碰觸地面、鬆手，黃姓員警取走袋子，後續游與林姓副分局長對話時突然自行下跪，林隨即離去；至於拉扯袋子、下跪的過程中，游的眼鏡自行偏離鼻樑，膝蓋自行碰觸地面、自行下跪等，其傷勢應非黃姓員警所致，難認警方涉傷害罪，全案犯罪嫌疑不足，警方3人均獲不起訴處分。

新黨副秘書長游智彬今年3月29日參加民眾黨集會活動，帶著大型人偶到場，並在場扔擲水球，游與警方拉扯過程中受傷，提告警方3人涉傷害、強制、搶奪等罪嫌。台北地檢署今偵結，警方均獲不起訴處分。圖／警方提供