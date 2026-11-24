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涉買票1票500元 苗檢聲押卓蘭鎮詹姓里長候選人、法官裁定5萬交保
苗栗縣卓蘭鎮詹姓里長候選人涉嫌以每票500元賄選，苗栗地檢署昨天拘提到案，偵訊後認定犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據、勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法官開庭審理，認雖有羈押原因，惟無羈押之必要，諭知5萬元交保，並限制住居。
苗栗地檢署掌握情資，主任檢察官劉偉誠、檢察官曾亭瑋昨天指揮大湖警察分局、調查局苗栗縣調查站，搜索1處，並拘提、傳喚、通知相關人等8人到案說明，檢察官偵訊後，認定詹姓里長候選人涉嫌每票500元對價交付選民，以尋求投票支持，犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大。
檢察官斟酌有事實足認詹姓候選人有湮滅證據、勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘7人請回，經法院開庭審理後，認雖有羈押原因，惟無羈押之必要，諭知5萬元交保，並限制住居。
選舉投票倒數計時，苗檢查賄賄不鬆懈，呼籲民眾若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，可洽反賄選檢舉專線0800-024099撥通後按4，或掃瞄QR CODE加入苗栗地檢署LINE好友，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極查緝，以共同維護純淨之選風，鞏固國家民主之穩定發展。
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