台東地方選舉再傳賄選案件！地檢署接獲情資，台東市某林姓里長候選人涉嫌以每票500元至1500元不等現金，甚至搭配每隻價值約300元的生鮮土雞，透過本人或樁腳交付選民，請託支持。檢方指揮警方組成專案小組偵辦，昨持搜索票前往林男住處搜索，並傳喚包括候選人夫妻、樁腳及9名選民共13人到案說明，查扣選民繳回賄款6000元等物。

地檢署表示，接獲相關情資後，隨即指派檢察官指揮縣警察局組成專案小組，積極蒐證調查，並於昨天持法院核發的搜索票，前往林男住處執行搜索，同時傳喚其配偶趙姓女子、張姓樁腳與9名選民到案說明。

檢察官訊問後，認定林男及趙姓配偶均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，因此向法院聲請羈押林男並禁止接見通信；趙姓女子則以10萬元交保，其餘樁腳及選民均請回。

檢方指出，本案涉嫌以現金及生鮮土雞作為對價，請託有投票權的選民支持特定候選人，相關情節仍待司法進一步調查釐清。

地檢署呼籲，現金及禮品買票均可能涉及賄選犯罪，嚴重影響選舉公平，民眾若發現疑似賄選情事，可勇於檢舉，共同維護民主選舉及乾淨選風。