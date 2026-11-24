嘉義縣六腳鄉民代表選舉傳出現金賄選案！嘉義地檢署查出陳姓樁腳涉嫌以每票1000元代價，向選民交付1000元至3000元不等現金，要求支持特定候選人。檢方昨天拘提陳姓被告，通知15名選民到案說明，經漏夜偵訊後，認定陳男涉犯投票行賄罪嫌重大，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署表示，檢察官林鈺容指揮法務部調查局嘉義市調查站、嘉市警察局刑事警察大隊及第二分局組成專案小組，經積極蒐證後，昨天拘提49歲陳姓被告，並同步通知15名選民到案說明。檢察官訊問至晚間11時，認為陳男涉案情節重大，且有羈押原因及必要性，依法向法院聲請羈押禁見。

檢方調查，陳男為使本屆六腳鄉鄉民代表選舉中2名特定候選人順利當選及連任，涉嫌基於投票行賄犯意，於11月2日至16日間，在六腳鄉某檳榔攤內，以每票1000元為代價，分別向選民交付1000元至3000元不等現金，要求選民或具有投票權的家屬投票支持特定候選人。

嘉義地檢署強調，賄選嚴重侵蝕民主法治根基，選舉查察工作不會因選舉逼近而鬆懈，將持續與警方、調查局及政風單位密切合作，秉持「有聞必查、有據必辦」原則，嚴查金錢及暴力介入選舉的不法行為，維護選舉公平及端正選風。