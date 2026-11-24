台北市議會副議長葉林傳被控投資賭博電玩不法獲利314萬元，法院審理中；葉的限制出處分將屆期，法官審問檢辯意見，認葉仍有限制出境必要，定裁定葉自下月1日起延長限制出境、出海及接受電子手環科技設備監控8月。

裁定書指出，本月13日開庭時，法官請檢辯表示意見，認為葉涉犯圖利、賭博罪犯罪嫌疑重大，考量葉現為台北市議員並為副議長，具相當財力、政治影響力，有逃亡境外的能力，有限制出境、出海的原因，自2026年12月1日起延長限制出境、出海8月。

合議庭認為，葉林傳經檢察官命以500萬元交保，同時接受科技設備監控，裁定葉自下月1日起延長以電子手環監控接受科技設備監控8月。

2024年5月，檢調偵辦時任台北市警局巡官劉維中涉嫌包庇賭博、色情案，約談葉林傳服務處前主任張翰明、林晴紀及酒店、賭博電玩業者多人查證，欣欣電子遊戲場有員工指證幕後老闆其實是葉林傳。

檢調2025年7月發動搜索、約談，查出葉林傳找林姓男子當人頭，租用台北市林森北路店面經營欣欣電子遊戲場，2007年7月開始在店內擺放賭博性電玩營業。

檢調指控，市府商業處2015年草擬台北市電子遊戲場業設置管理自治條例修正草案送請台北市議會審查，葉林傳怕影響電玩店經營公開反對，使修正案退回市府，順勢要求增訂「落日條款」，找不知情的李傅中武提法令修正案，利用修法機會圖利個人至少314萬元不法利益。