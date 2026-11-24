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台中男去電派出所...恐嚇要殺盧秀燕、江啟臣 拒捕還扳斷警員手掌
台中廖姓男子因對公眾事務感到不滿，竟打電話到第五分局四平派出所，揚言要殺害台中現任市長盧秀燕、前任市長林佳龍及立委江啟臣等人，警方到場拘提時，他又拒捕甚至猛力扳斷警員手掌；台中地院考量廖情緒狀況、已和警員和解，依恐嚇公眾罪等判他4月，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，廖男細故對公眾事務不滿，今年3月12日用手機陸續打電話到第五分局四平派出所，恫稱要槍殺盧秀燕、林佳龍、江啟臣，及警員、警員家眷等，以此恐嚇相關人。
警方通知廖到案未果，5月19日再持拘票到他家逮人，廖男卻拒不配合還衝撞警員，多次掙脫造成警員被拖行，甚至用雙手猛力朝警員右手掌扳折，造成警員手掌掌骨骨折，最終才落網。
廖男辯稱，打電話的事忘記了，他中間4月去度假，手機會借給別人使用，自己是正當防衛，後又稱想要槍殺警察可能是小題大作有誤會，檢方根據密錄器畫面、警員傷勢證明等，偵結依恐嚇公眾、傷害等罪嫌起訴他。
台中地院審酌，廖男不以理性、和平方式表達意見，竟打電話到派出所恐嚇公眾、特定人士，造成公眾恐嚇與社會安寧動盪，又於警方拘提時抗拒拘捕，釀警員受傷。
中院考量，廖最終坦承，已和警員和解經對方撤告，斟酌他情緒狀況、家境及一切情狀，依恐嚇公眾罪、妨害公務罪，各判他2月、3月，應執行4月，緩刑2年，應向公庫支付1萬元。
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