邵姓男子前年酒駕在國道一號遇上臨檢，因酒測值超標遭起訴，一審判刑四月，邵男不服上訴二審，主張他有牙周病，當天是用藥用牙膏、用殺菌漱口水才會殘留酒精，二審為查證，特別當庭請員警、邵男測試，證實漱口水確實會有酒精反應，逆轉判邵男無罪確定。

判決指出，邵男被警方攔查時，曾向警員供稱有在住處喝啤酒，最後飲酒時間是當天清晨五點多，但事後於偵查、審理時改口，堅稱自己非酒駕，是因患有嚴重牙周病，出門前使用藥用牙膏厚敷患處，並以「李施德霖」等漱口水漱口與浸泡假牙，才導致口腔有酒精反應。

橋頭地院審理後，認為邵男接受酒測時，員警曾提供水給邵男漱口，若邵男有使用牙膏、漱口水，那在酒測前先以水漱口再施測，應足以排除口腔內殘存的酒精成分，不採信其說法，判刑四月，得易科罰金。

邵男上訴二審，堅稱自己有嚴重牙周病，因在酒測前有用過牙膏、含酒精的漱口水，才驗出酒精反應，並且邵男還拿出牙醫診所診斷證明與處方，確認的確有全口重度牙周病，因此需要每日多次敷藥。

高雄高分院計算，邵男從出門到被警方攔查，大約經過七分廿四秒，員警提供水漱口後約四十五秒再酒測，法官因此並請員警攜帶酒測器到庭，邵男則攜帶藥用牙膏、漱口水出庭實驗。

法官庭上測驗時，確認邵男酒測值為零，隨後要他以李施德霖漱口水漱口，再用必達定漱口水浸泡假牙，並於口腔敷用藥用牙膏，靜待七分廿五秒再以清水漱口，經過四十四秒酒測，第一次測出呼氣酒測值為零點一毫克，第二次則為零點一一毫克，等十五分鐘後再進行第三次酒測，酒測值為零。

合議庭認為，口腔清潔用品確實短時間內有酒精反應，若將邵男案發時的零點三二毫克扣除實測殘留的零點一零至零點一一毫克，酒測值僅剩零點二一至零點二二毫克，低於零點二五毫克刑責標準，改判無罪確定。