嘉義縣竹崎鄉民代表選舉傳現金買票案，66歲吳林姓女子涉嫌為協助某鄉民代表候選人當選，今年9月至10月中秋節前後，逐戶登門以每票1000元代價向選民行賄，請託支持特定候選人。嘉義地檢署指揮調查局及警方搜索，通知吳林女及9名選民到案，查扣選民主動繳回的9000元賄款，檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署表示，檢察官徐鈺婷指揮嘉義縣調查站、嘉義縣刑警察大隊及竹崎分局組成專案小組，追查竹崎鄉某鄉民代表候選人樁腳涉嫌現金買票情事。

檢方調查，吳林女為協助特定鄉民代表候選人順利當選，涉嫌於今年9月至10月間，也就是中秋節前後，前往竹崎鄉選民住處，以每票1000元代價交付現金，請託收受賄款的選民及同戶具有投票權的家人，在選舉時支持該名候選人。

專案小組掌握相關事證後展開搜索，通知吳林女及9名選民到案，並查扣選民主動繳回的賄款共9000元。

檢察官訊問後，認為吳林女涉嫌違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，向嘉義地院聲請羈押並禁止接見、通信，後續仍待法院裁定。