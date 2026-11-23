苗栗地檢署日前偵辦苗栗縣温姓縣議員候選人涉賄選案件，向法院聲請羈押禁見，經法院裁定50萬元交保；案經檢方提起抗告，院方今日裁定温姓被告羈押禁見。

苗檢說明，本署主任檢察官張時嘉、檢察官呂宜臻前於11月3日指揮苗栗縣警察局、苗栗縣警察局頭份分局偵辦温姓縣議員候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄案件，檢察官訊問後，認温姓候選人犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，經法院裁定50萬元交保。

承辦檢察官針對上開裁定提出抗告，經高等法院台中分院裁定發回，苗栗地方法院於今日上午召開羈押庭，法官訊問温姓被告後，裁定羈押禁見。

苗檢呼籲，民眾若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，可洽本署反賄選檢舉專線0800024099撥通後按4，或掃瞄QR CODE 加入苗栗地檢署LINE好友，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極查緝，以共同維護純淨之選風，鞏固國家民主之穩定發展。