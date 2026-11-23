新北市新莊區頭前里長黃國訓今年10月中旬報警指稱，里長辦公室疑遭不法分子侵入，丟棄大量血淋淋的魚內臟，不料檢警介入調查後發現，全案竟是黃男自導自演博取選民同情、支持的一場戲。新北地檢署今依刑法誣告及公職人員選舉罷免法意圖使人當選而傳播不實之事等罪嫌起訴黃男。

2026-11-23 15:20