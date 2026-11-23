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士檢選前查獲妨害選舉21案 檢察總長親赴慰勉：持續確保選舉公正
選舉倒數5天，士林地檢署選前已查獲妨害選舉案21件，最高檢察署代理檢察總長徐錫祥今親赴士檢慰勉選舉查察團隊，希望持續確保選舉公正公平。
士林地檢署指出，因應本次地方公職人員選舉，士檢選舉查察團隊整合檢、警、調、廉、移等機關能量，持續強化情資蒐報、即時聯繫及協同偵辦機制，截至目前已查獲妨害選舉案21件，羈押2人、交保18人。
相關案件類型多元，含餐會賄選、境外勢力介選、旅遊賄選、搓圓仔湯賄選、選舉賭盤、選舉暴力及幽靈人口等，查緝對象涵蓋各層級候選人。
徐錫祥繼8月24日選舉查察業務督導會議、10月16日選舉查察分區座談會後，今第3度到士檢慰勉。
徐錫祥除肯定士檢選舉查察工作表現，也提醒投票日接近，選情白熱化，賄選情資將大量湧入，檢方應事前做好準備，持續與各機關緊密合作，掌握偵查時效，兼顧程序正義、證據品質，依法嚴查各類選舉不法，確保選舉公平公正。
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