澎湖選戰升溫，澎湖地檢署鑑於轄區離島眾多，由台北地檢署支援2名檢察官，今天起進駐白沙與七美等離島，協助澎湖地區選舉案件偵辦工作。

澎湖地檢署表示，檢方在選戰中重兵部署，除北檢指派許文琪、張維哲2名檢察官進駐澎湖外，最高檢察署也調派2名書記官、調查局指派6名調查官，連內政部警政署亦調度刑事警察局偵三大隊官警進駐，全力協助處理澎湖地區望安、七美與白沙鄉吉貝村等3離島選舉相關刑事案件。

澎湖地檢署檢察長吳怡明表示，距離選舉投票日僅剩5天，澎湖檢方透過區域聯合查察賄選機制，進行情資共享，在檢調警相關支援人力進駐後，離島地區接獲賄選情資，可於第一時間由駐地檢察官立即處理，收即時查緝之效。

澎湖地檢署指出，北檢今天支援的2名檢察官，均有豐富實務辦案經驗。其中許文琪還參與「國安三法」與「貪污治罪條例」等逐條評釋撰寫，並對反滲透法規與實務有深入研究；張維哲則曾服務金門地檢署，對離島查察賄選相關問題有深入瞭解。