苗栗地檢署偵辦無黨籍苗栗縣議員候選人温俊勇涉現金賄選案，本月初以50萬元交保，經檢察官對法院裁定提出抗告，苗栗地院今天重開羈押庭，裁定温俊勇羈押禁見，當庭收押。

温俊勇被控涉嫌交付現金，尋求投票支持，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄案件。苗栗地檢署主任檢察官張時嘉、檢察官呂宜臻於11月3日指揮苗栗縣警察局、頭份分局偵辦，搜索4處，並傳喚、通知多人到案說明。

檢方當時訊問後，認温俊勇犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院4日裁定新台幣50萬元交保。

苗栗地檢署今天表示，檢察官對交保裁定提出抗告，經台灣高等法院台中分院裁定發回，苗栗地方法院今天上午召開羈押庭，法院訊問被告後，裁定温姓縣議員候選人羈押禁見。

檢方表示，今天羈押庭包括主任檢察官張時嘉、何建寬偕同檢察官呂宜臻共同蒞庭，以被告犯罪嫌疑重大且有滅證、勾串共犯及證人之虞，加強說明羈押必要等理由，法官最終裁定羈押禁見。