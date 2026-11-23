台南市社會局長期照護管理中心前陳姓女約用人員，利用衛福部系統與台南市府系統未完整介接，無法查核等漏洞，與醫療業者聯手假造辦理長照輔具、居家無障礙環境採購，詐領逾5407萬元；台南地檢署今年一月起訴後，再查出她收賄94萬元及詐領218萬元，依貪汙等罪將陳女等三人追加起訴。

台南地檢署派駐廉政署南部地區調查組檢察官許華偉今年1月認定，37歲陳女與羅姓男業者、黃姓女業者等人自2020年8月起至2025年5月止，共計詐領5407萬3174元，陳女分得4953萬8963元，羅分得215萬2508元、黃女分得238萬1703元；將3人依貪汙等罪起訴，目前全案已移審台南地院審理中。

檢方追加起訴指出，陳姓女子自2018年5月15日起至2025年6月30日止，擔任台南市社會局長期照顧管理中心約用人員，負責麻豆、白河及新營等區特約輔具廠商簽約、管理及核銷等業務；陳女長期經辦輔具特約單位補助核銷業務，熟悉規定及流程。

陳女發現「衛生福利部照顧服務管理資訊平台系統」與台南市府歲計會計資訊管理系統未完整介接而存在無法勾稽比對、亦無實際查核機制等漏洞，竟涉嫌將親友或已由其他廠商申報補助的個案資料填入清冊，再以不實收據及核銷文件送審。

檢方調查，陳女涉嫌另與已遭起訴的麻豆區一間醫材行黃姓女負責人合作，就2020年3至7月間未實際銷售的輔具申報補助，合謀更改「日期、買受人、品項、金額」等欄位；黃女製作不實收據憑證，蓋上公司章及私章，由陳女登錄會計系統，核章呈交。

兩人讓社會局撥下9筆補助款共132萬9600元，從中詐領113萬8950元，陳女分得102萬5950元、黃女分得11萬3000元；陳女再與白河另一間醫材行林姓女負責人用相同手法，從33筆撥款中詐領104萬4320元，陳女分得78萬5470元、林分得25萬8850元。

檢方查出，林女因不熟悉電腦操作，申報資料出錯時，常須從白河到安平的照管中心補正；陳女起初屢次刁難，2019年11月起要求林女按申請次數交付數千至數萬元，作為代為整理文件及加速審核的對價，至2025年5月共收賄94萬3249元。

醫材行員工證稱，陳女原先常以照片或印章不清、內容不完整為由退件，林女付費請陳女協助後，申請幾乎都順利核銷；陳女另在第三家醫材行申報的發票上自行補列氣墊床項目，再向不知情的李姓業者稱「氣墊床你發票沒有開到，但是清冊跟領款收據金額已經算進去了，會計請你們把金額補上」。

陳女收取1萬2000元，動手腳讓同一張氣墊床重複獲得社會局撥款補助，避免東窗事發；2023年，陳女又虛列6人購買輔具，待社會局撥款後，假稱其中6萬4080元是溢撥款，要求不知情李姓業者匯入所謂「會計」的帳戶，實為陳女不知情配偶名下的郵局帳戶。檢方指出，陳女承認全部犯行，認定這次查出的犯行與前案有關，依法追加起訴。