王姓男子在路上隨機「碰瓷」，佯裝被撞再向駕駛索賠，依詐欺取財等罪起訴。台北地院審理，王不認罪，法官查出他有多次犯行，依詐欺取財未遂罪判王罰金12萬元，如易服勞役以1000元折算1日。可上訴。

王2026年2月14日上午11時許徒步行走在台北市某條街道，見高姓駕駛的車將靠近，刻意抬起右手去撞壞車子右後視鏡，高下車查看，王表示手部受傷，詢問可支付多少錢賠償，高報警處理，王馬上逃離現場，王涉犯詐欺取財、毀損罪。

法院開庭審理時，王矢口否認詐欺取財未遂、毀損犯行，王辯稱，他不是故意要被撞的等。

高姓駕駛證稱，王當時從他汽車行駛的反方向走近，引擎蓋超過王後，看到王突然把手伸起來，之後就聽到「碰」的一聲，他詢問王為何打他的車，王表示被車撞到，王的兩隻手有類似老人斑或瘀青狀，他因不確定王是不是故意的，就說要先叫警察來處理，王於是離開現場。

高說，在警局做筆錄時，警察說之前還有一個被害人，那個人有拿錢給王，他覺得王用假車禍向他人討要款項很惡劣，他的後照鏡受損，維修要4630元。

法官勘驗監視器畫面發現，王捨路邊騎樓不走，刻意走在馬路上偏中央的位置，高的車子駛近，不自然地刻意高抬右手朝汽車右後照鏡碰撞，高打電話報警，王就騎腳踏車離去，可見王蓄意製造事故，形跡敗露後才逃離現場。

法官調查，王2022年、2024年有多次製造假車禍詐財的紀錄，案發當日稍早，王在現場附近另以同樣方式製造車禍而向人索要金錢，更證實王習以製造假車禍詐財。

判決指出，王有多次製造假車禍詐財被判刑的紀錄卻再犯，素行甚劣，實難寬貸，他未賠償高所受損害，造成高要自費修繕，審酌他自述未就學、未婚、為低收入戶，依法量刑。