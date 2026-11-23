花蓮秀林鄉代國民黨籍候選人梁文孝與吳姓樁腳涉嫌以每人1000元至2000元現金、代償欠款等方式，向選民買票，甚至假借慶生名義宴請17名選民，再發放每人1000元現金。2人9月底遭羈押禁見，全案偵查終結後，今天移審花蓮地方法院。

花蓮地檢署接獲梁文孝涉嫌賄選情資後，組成專案小組展開調查，9月30日在檢察官黃宋貴指揮下，會同警方持法院核發的搜索票，前往梁、吳2人住處等19處搜索，並通知被告及證人共32人到案說明。

檢方認為，梁文孝與吳姓樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及串供疑慮，向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘相關人員則請回。

檢方調查指出，梁文孝登記參選秀林鄉第三選區鄉民代表後，為提高當選機會，今年9月2日中午以「9月份壽星慶生」為名，在壽豐鄉某小吃店宴請17名具有投票權的選民，席開5桌，餐費共約1萬9000元，平均每人獲得約380元餐飲利益，席間還發給每人1000元現金，要求投票支持。

檢調追查發現，吳姓樁腳今年4、5月間接獲一名化名「小恩」人士指示，從5月初至6月期間，在花蓮市及秀林鄉水源村等地，陸續交付9名選民1000元至2000元不等現金，或透過抵銷欠款方式提供利益，換取選民支持梁文孝。

花蓮地檢署表示，梁、吳2人涉嫌對有投票權人交付賄賂及不正利益，偵查終結後已依法提起公訴，今天全案移送花蓮地院審理。