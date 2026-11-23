33歲陳姓男子因超速、闖紅燈等交通違規罰單，加上積欠使用牌照稅、房屋稅等款項共33筆，總金額9萬2463元均逾期不繳納，遭移送行政執行署台南分署強制執行；執行人員先後扣押存款、薪資，仍未全數清償，本月到陳的住處查訪後，陳承諾一周內繳清，近日到分署付清餘款。

台南分署指出，陳姓男子2023至2024年間駕駛車輛因超速、闖紅燈、未依標線指示行駛、違規停車、不依規定繳交停車費及未依規定使用方向燈等，遭台南市交通局裁罰19筆、共3萬7200元；他另積欠使用牌照稅、房屋稅、地價稅、公路使用養護安全管理費及違反公路法相關罰鍰，先後遭移送執行。

台南分署表示，陳積欠款項共33筆，總金額9萬2463元均逾期不繳納，執行人員查得陳名下有存款，核發執行命令後僅扣得7491元，後續再扣押薪資，收取4萬4049元；由於負責交付扣押薪資的第三人未按期付款，執行人員本月上門查訪，遇到陳的家人，經家人聯繫，陳承諾一週內繳清，近日已至分署付清剩餘款項。

台南分署說明，將持續透過「交通專案」加強執行使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰；民眾若因經濟困難無法一次繳清，可檢具相關證明申請分期。