林姓男子聽聞友人在台南市一間釣蝦場遭人毆打，趕往想當和事佬，結果一到就被逼到牆角、揮拳毆打頭臉，還被警方認定是互毆，依社會秩序維護法裁罰5千元；林聲明異議，台南地院調閱監視器認定，林只是舉手防護推開對方，沒有互毆意圖，撤銷原處分，裁定不罰。不得抗告。

台南市警第五分局原處分指出，林姓男子今年10月13日晚間10時許，在台南市北區一間釣蝦場與錢姓男子因口角推擠互毆，造成對方受傷，依違反社會秩序維護法第87條第2款規定，處罰鍰5000元。

林姓男子向台南地院台南簡易庭聲明異議表示，當時接到友人的妻子來電，得知友人與錢姓員工發生口角衝突，友人還被打，他才前往了解、勸和；不料到場還沒說話，就被錢推到牆角毆打臉部，他只能用手臂保護頭臉，仍被打到臉腫、嘴巴流血，監視器都有拍到，且錢沒有受傷，都是錢在打人，警方未詳查便逕行裁處，實有違誤，請求撤銷原處分。

錢在警詢時說，當晚在釣蝦場跟眾人喝酒，另外兩人因工作上的衝突起口角，他前往協調，林姓男子「應該」有以言語羞辱他，雙方才會推擠，林還拿走他衣服，出於防衛有推林；錢稱，大家都喝醉了，自己「應該有打」林，但不清楚當時為何起糾紛。

法院指出，監視器顯示，錢姓男子一到場就先推人，掀翻桌椅，並持物品、桌椅及垃圾桶砸人，還出腳踹人、揮拳；林姓男子抵達後，未見有言語或肢體挑釁，錢便衝向林，反覆推擠、毆打其頭臉，將林逼到牆角，過程中林僅有舉起雙手試圖防護自身、制止錢的攻擊及將錢推開。

法院認為，監視器影像與林所述相符，錢的說法則與影像不符，現有證據無法證明林有互相鬥毆行為，其主觀上亦非基於互相爭鬥毆打故意所為，僅是出於防免錢的攻擊而為防衛，警方裁罰不當，應予撤銷原處分，裁定不罰。