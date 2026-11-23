毒酒駕屢釀家庭破碎，台南市日前再有男大生遭酒駕撞死，民團今集結多位重大刑案被害人家屬倡議，呼籲將酒駕致死情節重大者納入死刑量刑、落實死刑執行，並要求各縣市首長正面回應死刑存廢議題，各縣市長候選人簽署治安承諾書。

李姓男大生的祖母曾淑枝說，案發至今沒有一天能安穩入睡，今早特別北上參加記者會，「只要能幫我們提出訴求，我做什麼都願意！」李男姑姑李語涵受訪時不斷拭淚，說李男平時與家人關係親密，卻在剛上大學、期待未來無數可能之際，遭遇橫禍，家人至今都無法接受他離世的事實。

李語涵說，她平時從事服務業，上班時有顧客認出她身分，邊哭邊表示同情，說酒駕者太可惡，「我安慰對方，姪子到遠方當天使了，其實整個心到現在都很痛」。她坦言，就算被告被判死，愛姪也回不來了，但仍希望法制加重處罰，「還是希望有嚇阻作用，不是每次都繳罰金、關幾年就出來」。

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫2024年9月30日深夜執勤攔查可疑車輛，遭涉毒女子陳嘉瑩駕車拖行並撞擊護欄，傷重死亡。劉宗鑫父親劉祉源說，目前案件進入二審，被告辯護律師主張被告無意奪命，被告辯稱「不知所長掛在車邊」、「以為所長會放手」，他忍不住悲憤回應「所長還以為你會停車咧！那麼大一個人，難道是一隻螞蟻嗎？簡直是無理硬扯歪理！」

劉祉源說，他2個孩子原本都想當老師，劉宗鑫後來轉考警大，成績優秀又富有責任感，總是忙碌到深夜才搭乘捷運末班車回家，同仁有什麼疑難雜症都請他協助解決，在警界有「劉老師」的稱號。劉祉源自己也是從警職退休，「以前看到警察犧牲，會心痛，如今自己兒子出事，才體會到言語無法形容的椎心之痛」，事發後常在心裡跟兒子說，「你怎麼那麼傻？工作幹嘛那麼認真...」

劉祉源說，他不要賠償金，「吸毒的人也沒錢啦！」，只是不甘，若最終法院未判被告死刑，「判無期徒刑，20幾年後又可以假釋出獄，到時候陳嘉瑩才50幾歲，而我兒子已經死了20幾年，這樣生命哪有平等？」認為國家法制應該要讓有心人警惕「殺死警察還是會被判死」，至少要讓想做壞事的人畏懼。

劉祉源認為，我國尚無條件談廢死，「要廢死，治安要好、社會要安定」。希望後續審理都維持原判，如果此案沒判死，他會向全國7萬多名員警大聲疾呼，不用再為國家賣命，即使依法行政，國家也不會為你出聲；如果最終如願判死，「在兩腳一蹬離開之前，我還是無法忘記自己失去了這個孩子，但至少能了卻我心中怨氣。」

蘇建和案中，死者吳銘漢的胞兄吳唐接說，該案起初判死時，被告方運用媒體、學者等輿論給法務部施壓，後來推動速審法，全案不得上訴，「那前面參與原審的檢審人員加起來將近100人，都是笨蛋嗎？」後續廢死、反冤罪團體頻繁發聲，「好像是在替天行道，對我們死者家屬來說，卻是在增加傷害，在傷口上灑鹽。」

國民黨立委鄭正鈐今早親赴記者會現場，指出立法院上月三讀修正刑法第185條之3，規定毒駕前案確定後10年內再犯致死，最重可處死刑。目前酒駕尚未納入，後續應檢討酒駕再犯刑責、車輛沒入規定，強化戒癮治療及吊照後仍上路者的查緝。不過，酒駕再犯致死若比照增列死刑，須面對犯罪故意、罪責相當及比例原則等憲法疑慮，需凝聚朝野共識，即使修法通過，若執法配套不足，仍難防再犯。

鄭正鈐說，他長期接觸犯罪被害者家屬，深刻體會「判決並非傷痛的終點」，家屬在案發後仍要面對漫長訴訟、求償及生活重建，既盼望悲劇不再重演，也盼望司法回應他們對於公平正義的訴求。他將持續反映家屬訴求、追蹤制度缺口，協助聯繫法律及相關資源，讓被害人保護與扶助到位。

台灣生命權平等協會今早邀集重大刑案被害人家屬至監察院旁倡議，指出包含早期新竹陸正案、新竹正義輪胎行案、高雄師鐸獎女教師命案、高雄鄰居滅門案、南投康健生技槍擊案、土城警所長遭駕車拖行死亡案、新北祖孫三代滅門案、台南酒駕肇事致死案等，參加行動的被害人家屬眾多，選前將分別上街倡議，要求縣市首長候選人簽署治安承諾書，支持並推動死刑、打詐、毒酒駕零容忍等核心治安政策。

國民黨立委鄭正鈐說，立法院上月三讀修正刑法第185條之3，規定毒駕前案確定後10年內再犯致死，最重可處死刑。目前酒駕尚未納入，後續應檢討酒駕再犯刑責、車輛沒入規定，強化戒癮治療及吊照後仍上路者的查緝。記者李隆揆／攝影

台灣生命權平等協會今早邀集重大刑案被害人家屬至監察院旁倡議，要求縣市首長候選人簽署治安承諾書，支持並推動死刑、打詐、毒酒駕零容忍等核心治安政策。記者李隆揆／攝影

台灣生命權平等協會今早邀集重大刑案被害人家屬至監察院旁倡議，要求縣市首長候選人簽署治安承諾書，支持並推動死刑、打詐、毒酒駕零容忍等核心治安政策。記者李隆揆／攝影

李姓男大生的姑姑李語涵坦言，就算被告被判死，愛姪也回不來了，但仍希望法制加重處罰，「還是希望有嚇阻作用，不是每次都繳罰金、關幾年就出來」。記者李隆揆／攝影

台灣生命權平等協會今早邀集重大刑案被害人家屬至監察院旁倡議，要求縣市首長候選人簽署治安承諾書，支持並推動死刑、打詐、毒酒駕零容忍等核心治安政策。記者李隆揆／攝影

李姓男大生的祖母曾淑枝說，案發至今沒有一天能安穩入睡，今早特別北上參加記者會，「只要能幫我們提出訴求，我做什麼都願意！」。記者李隆揆／攝影