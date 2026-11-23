新北市新莊區頭前里長黃國訓今年10月中旬報警指稱，里長辦公室疑遭不法分子侵入，丟棄大量血淋淋的魚內臟，不料檢警介入調查後發現，全案竟是黃男自導自演博取選民同情、支持的一場戲。新北地檢署今依刑法誣告及公職人員選舉罷免法意圖使人當選而傳播不實之事等罪嫌起訴黃男。

起訴指出，黃男上月13 日凌晨報警並指稱，其里長服務處遭人惡意丟擲魚內臟恐嚇，新北檢於是指派檢察官王涂芝指揮新北市新莊警分局展開追查，不料綜合相關人、物證及監視器相關影像後，竟發現是黃男為謀求當選自導自演的一齣恐嚇戲。

檢警查出，黃男案發前一天傍晚，先前往市場向魚販無償取得一袋魚內臟帶回里長服務處，同日晚間再將魚內臟整齊擺放在服務處辦公桌及地板等處，利用抽風機將魚內臟散發的濃烈惡臭朝鄰居房間吹送，誤導不知情的鄰居報警。

但警方到場後，黃男隨即提出不實指控，謊稱服務處遭人蓄意丟擲魚內臟恐嚇，並懷疑與其他里長候選人有關，同時接受多家媒體採訪，藉此散布遭人恐嚇的不實訊息，企圖塑造自己遭受選舉迫害的形象，以尋求選民支持，以影響選情。