陳姓男子上月白天搬入台南市東區新住處時，因飼養犬隻不熟悉環境吠叫，遭鄰居檢舉噪音，警方依違反社會秩序維護法裁罰1千元；陳聲明異議，台南地院認為，警方未先依法禁止其行為，就以「不聽禁止」為由裁罰，程序不符規定，撤銷原處分，裁定不罰。不得抗告。

台南市警第一分局原處分指出，陳姓男子今年10月7日中午至9日下午，在台南市東區住所製造噪音，妨害公眾安寧，依社會秩序維護法第72條第2款開罰1000元；陳向台南地院台南簡易庭聲明異議主張，警方沒有證明他曾「不聽禁止」，也未釐清違規的具體時間、聲音來源及妨害安寧的程度

陳表示，飼養的犬隻10月初剛隨他遷入新住處，正值搬家期間，吠叫起因包括還有陌生人靠近，情節輕微，請求撤銷或變更處分。

法院指出，依社會秩序維護法，製造噪音或深夜喧嘩而妨害公眾安寧，須經警察機關或主管公務員禁止後仍不遵從，才符合「不聽禁止」的處罰要件；禁止原則上應以書面為之，情況緊急時才得口頭告知。

法院檢視調查筆錄、查訪表及現場蒐證影像、照片後，未發現警方曾對陳男作出禁止處置，也沒有證據顯示當時情況緊急、可例外採口頭方式；警方未先依法禁止，便逕以陳男不聽禁止裁罰，於法未合，因而撤銷原處分，裁定不罰。