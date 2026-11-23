新北市中和區福南里長邱淑芬為求連任，涉嫌動員親戚將戶籍遷入選區形成「幽靈人口」增加自身得票，又假借捐助名義，前往里內社區發放3箱每瓶上千元的高級洗髮精尋求支持。新北地檢署今依涉犯公職人員選舉罷免法以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票未遂罪，及同法對團體假借捐助名義行賄罪嫌，起訴邱女及配合遷戶籍的親戚共7人。

全案由檢察官王雪鴻昨指揮中和警分局、三重警分局及調查局新北市調查處共同偵辦。起訴指出，邱女因選情緊張，為增加自身得票數，於今年2至5月間，邀集、央請親戚將家人的戶籍，遷入其里長服務處辦公室，以增加其得票數。經查共有11人將戶籍虛偽遷入邱女里長服務處辦公室，其中6人知情，5人是在不知情下「被」親友遷戶籍至該處。

今年8月間，邱女又假借捐助名義，將里內藥局先前贊助活動所提供的上千元高價進口洗髮精其中3箱，送至里內大型社區警衛亭發放，並張貼有「由里長贈送，請自行領取」之字條，藉此行求財物，意圖使該社區住戶於選舉時支持其當選。