邵姓男子前年10月12日晚間8時許開車上路，在國道1號楠梓交流道入口匝道遇上警察臨檢，員警發現邵男有酒氣，施測後呼氣酒測值為每公升0.32毫克，一審被依酒駕判刑4月，得易科罰金。邵男不服上訴，主張他有牙周病，當天是用藥用牙膏、使用殺菌漱口水才會殘留酒精，二審合議庭為查證，特別當庭請員警、邵男測試，證實漱口水確實會有酒精反應，逆轉判他無罪確定。

判決指出，邵男當時被警方攔查時，曾向警員供稱有在住處喝啤酒，最後飲酒時間攔查當天的清晨5時許，事後又於偵查、審理時改口，堅稱自己並非酒駕，而是因患有嚴重牙周病，出門前依醫囑使用「生葉EX」藥用牙膏厚敷患處，並以「李施德霖」、「必達定」等漱口水漱口與浸泡假牙，才導致口腔有酒精反應。

一審橋頭地院審理後，法官認為邵男接受酒測時，員警曾提供水給邵男漱口，若邵男有使用牙膏、漱口水，那在酒測前先以水漱口再施測，應足以排除口腔內殘存的酒精成分，不採信他說法，依酒駕判刑4月，得易科罰金。

邵男不服上訴，堅稱自己是有嚴重牙周病，是因為在酒測之前有用過牙膏、含酒精之漱口水，才導致驗出酒精反應，且邵男孩拿出牙醫診所診斷證明與處方，確認他的確有全口重度牙周病且需每日多次敷藥。

高雄高分院審理期間，合議庭計算從邵男出門到被警方攔查，約經過7分24秒，並由員警提供水漱口後約45秒再進行酒測，並請員警攜帶酒測器到庭，邵男則依照醫囑帶著藥用牙膏、漱口水到庭實驗。

法官於庭上測驗時，確認邵男酒測值為0，隨後要他以李施德霖漱口水漱口，再用必達定漱口水浸泡假牙，並於口腔敷用藥用牙膏，靜待7分25秒再以清水漱口，經過44秒酒測，第一次測出呼氣酒測值為每公升0.1毫克，第二次則為每公升0.11毫克，等15分鐘後再進行第3次酒測，酒測值則為0。

待被告完成上開動作後，依前述案發當日推算之時間間隔靜待7分25秒，再請被告以清水漱口，經過44秒後進行酒測，第1次測得被告呼氣酒精濃度為每公升0.1毫克，第2次為每公升0.11毫克。經過15分鐘後再對被告進行1次酒測，測得其呼氣酒精濃度為每公升0毫克。

合議庭認為，實測結果顯示口腔清潔用品確實短時間內會有酒精反應，若將邵男案發時的每公升0.32毫克扣除實測殘留的0.10至0.11毫克，酒測值僅剩餘每公升0.21至0.22毫克，已低於刑法每公升0.25毫克刑責標準，依罪疑為輕原則，改判邵男無罪確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康