新竹地檢署偵辦本屆新竹縣最大規模綁樁賄選案，查出關西鎮民代表候選人范姓男子涉嫌透過樁腳，以每票1000元向選民買票，並預備向選民同住家屬行賄，涉及行賄及預備行賄共162人次。檢方偵查終結，依違反選罷法等罪嫌起訴候選人范男及樁腳、收賄選民共11人，另有38名坦承收賄或預備行賄者獲不起訴或緩起訴處分。

檢方指出，本案由檢察官李沛蓉主辦，並協同本署主任檢察官黃振倫、洪松標、蔡宜臻及檢察官廖啟村、陳子維、黃依琳、周文如、沈郁智、翁旭輝、陳芊伃、黃安遠、李澤楊、李羿萱、陳俊霖、劉汶渝支援。指揮新竹縣調查站及新竹縣警局等單位偵辦，期間共執行6處搜索，累計動員警力120人次。

調查發現，范男為關西鎮民代表候選人，涉嫌於今年8月間，陸續將賄款交給林姓等10名樁腳，再由樁腳分工，以每票1000元為對價，向選區內有投票權的38名選民行賄，並預備向選民具有投票權的同住家屬行賄，藉此爭取選票，行賄及預備行賄涉及選民共162人次。

檢方偵結後，依違反「公職人員選舉罷免法」第99條第1項交付賄賂約定投票權一定行使罪、第99條第2項預備行賄罪，以及「刑法」第143條投票受賄罪等，起訴候選人范男、樁腳及收賄選民共11人。

另有38名坦承收賄或預備行賄者，其中29人經檢察官依「刑事訴訟法」第251條職權不起訴，另外9名預備行賄者則獲緩起訴處分。

此外，檢方查扣行賄款16萬2000元、預備行賄款19萬3300元及樁腳報酬1萬1000元，合計36萬6300元，已依法向法院聲請沒收。