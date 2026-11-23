國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團總召傅崐萁去年2月指控民進黨編列預算買新聞抹黑他，民進黨認為名譽權受損，提告求償200萬元並刊登勝訴啟事，台北地院一審判賠60萬元。如今判決理由出爐，也曝光三立高層曾提及「DPP專案」的內容。

全案源於去年2月26日，傅崐萁在立法院記者會指涉民進黨「買媒體」，表示國民黨接獲非常多來自媒體的訊息，包括民進黨中央黨部下預算到電台、電視台或社團，買廣告要攻擊他，甚至有綠媒承認，痛批綠營要重傷他。

民進黨不滿，認為傅崐萁發表未經任何查證言論，不實指控民進黨花錢置入行銷買媒體攻擊他，造成名譽權受損，提告求償200萬元、刊登勝訴啟事的費用。

北院審理期間，傅崐萁主張他的言論曾向媒體查證，並舉他與三立電視新聞部副總經理白舒樺對話紀錄佐證。從截圖內容可見，白女曾在2023年10月20日傳訊稱「委員，我沒有故意要弄，這是DPP專案，盼您了解。」

白舒樺出庭證稱，DPP指的確實是民進黨沒錯，至於「DPP專案」則有2層含義。第一，「DPP」指的是新聞報導中涉及綠營提名的4名立委參選人所召開的記者會，由於內容包括大選攻防，她跟其他媒體一樣認為具新聞價值，因而產製這則新聞。

白舒樺進一步解釋，第二提到的「專案」，指的則是「新聞組織內部的編組」。她強調，傅崐萁在發表相關言論前並無向她查證，也與傅稱「綠媒自己來跟我承認」的情形不符。

北院審酌，傅崐萁雖列舉出17則新聞報導，欲佐證他所引用的資料可公開查證，但細究報導內容實為探討政府「媒體政策及業務宣導」的預算編列及金額是否適當，與傅指控民進黨購買媒體攻擊抹黑一事完全不同，無法證實他所言為真，未盡合理查證義務。

另外，傅崐萁稱他發表相關言論，是在監督、評論政府施政及公共議題，屬於立委職權的行使，應受免責權保障。北院指出，傅當天是自行召開記者會，並非在院會發言、質詢、提案或相關黨團協商、公聽會等，與立委職權無關，不予採信。

北院認為，傅崐萁未能證明自身言論屬實，對於民進黨負面評價具誤導效果，不法侵害民進黨的名譽權，考量民進黨組織規模、傅身份地位及受影響程度等情狀，一審判傅應賠償60萬元為適當。

至於刊登勝訴啟事，北院認定本案判決將公開於網路上，任何人都能查詢、瀏覽或引用，已可達到相同的回復名譽目的，此部分不予准許，判決駁回。仍可上訴。