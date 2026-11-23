10歲張姓女童去年行經台南市柳營區巷道，遭未繫牽繩的犬隻咬傷，左大腿留下4公分撕裂傷及疤痕，飼主被依過失傷害罪處判拘役30日；民事部分，法院認為，疤痕可能影響外觀及心理健康，雷射淡疤處理有必要，且女童至今看到狗仍會害怕，再判應賠償16萬124元。可上訴。

刑事判決指出，去年1月28日下午，10歲張姓女童徒步行經柳營區柳營路一段一處巷道，張姓飼主未以牽繩或其他方式妥善管束犬隻，任犬隻在道路上活動，女童因此被咬傷，除左大腿撕裂傷外，還有下背部擦傷、右大腿瘀傷；台南地院認定飼主未適當約束犬隻，去年10月判處拘役30日。

女童事後就醫及後續除疤治療，並由家人開車接送回診，民事求償以醫療支出、未來除疤治療費用與精神慰撫金等，請求賠償16萬124元；飼主不爭執應負賠償責任，同意支付醫療費1萬7424元、交通費2700元，但認為未來雷射治療沒有必要，且只願支付精神慰撫金6000元。

台南地院柳營簡易庭指出，診斷證明書記載女童左大腿受創留有遭犬隻咬傷約4公分的疤痕，醫院建議接受6至12個月雷射淡疤療程，預估花費3萬至4萬元；女童尚未成年，疤痕可能影響外觀，產生自卑而影響心理健康，實施雷射除疤核屬必要，判准請求的未來醫療費4萬元。

法院審理時詢問現仍就讀國小的女童，她說至今看到狗仍會害怕，堪認造成精神上受有相當程度痛苦；審酌她受傷、回診及受驚嚇情形，認定精神慰撫金以10萬元適當，加計醫療、交通及未來治療費，判飼主全額賠償16萬124元。