今年7月25日台北市長蔣萬安號召在凱道舉行「反癌油」集會活動，陳姓男子活動前上網留言「凱道見，幹掉藍白支持者，當天武器會上手」，依恐嚇公眾罪嫌起訴；台北地院審理，判陳有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑3年，提供48小時義務勞務。可上訴。

檢方起訴，2026年7月25日藍白陣營在凱道舉行「反癌油」集會活動前夕，7月22日18時許，陳姓男子以臉書帳號在TVBS臉書粉絲專頁貼文(標題：支持725上凱道反逼吃毒油? 新網路投票結果驚人)下方的留言區留言。

警方蒐證，陳留言稱「凱道見，幹掉藍白支持者，當天武器會上手」，台北市警察局刑事警察大隊查獲，報請台北地檢署指揮偵辦，檢方起訴陳。

法院審理，陳坦承不諱，法官依警方搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據、刑案擷取照片、手機截圖等證據，認定陳犯罪事證明確，依法論科。

判決書指出，陳姓網友僅因心情低落，上網發表恐嚇公眾的言論宣洩情緒，造成人心不安，影響社會治安甚鉅，考量他犯後坦承犯行，並審酌犯罪動機、手段、所受損害及陳自述之智識程度，依法量刑；另，搜索扣案的行動電話，不是專供犯罪所用，欠缺刑法上的重要性，不宣告沒收。

判決說，陳沒有前科，經偵、審程序應無再犯之虞，宣告緩刑3年，諭知陳於緩刑期間的判決確定後1年內，向符合公益目的機構或團體提供48小時義務勞務，否則撤銷緩刑宣告。