嘉義縣綽號「小蜜蜂」的林男涉持雙槍闖入環保公司開火後，於彩券行與警方僵持近2小時，經持續交涉才棄械投降。嘉義地院審理，林男主動請店員報警，期間沒有逃跑或抗拒逮捕，符合自首，依法減刑。圖／聯合報系資料照

嘉義縣綽號「小蜜蜂」的林姓男子，因不滿環保公司員工，持制式手槍及衝鋒槍闖入公司開火，還毆打、恐嚇負責人，隨後持槍躲進彩券行，與警方僵持近2小時才棄械投降。嘉義地院審理，林男曾主動要求彩券行店員報警，並留在現場等待警方，認定符合自首及報繳槍枝規定，依法減刑，依非法持有制式手槍等3罪判處應執行6年徒刑，併科罰金20萬元，可上訴。

判決記載，綽號「小蜜蜂」的林裕峯，2021年3月間在嘉義縣朴子市一家餐廳，從已故友人劉男手中取得制式手槍、非制式衝鋒槍各1支及子彈，非法持有長達5年。

今年6月13日晚間，林男因與某環保科技公司員工「阿昌」發生糾紛，心生不滿，將2支槍及子彈裝進背包，由不知情的弟弟開車載往公司。

當晚9時46分許，林男進入公司後，取出2支槍朝負責人揮舞比劃，質問「阿昌」的事情，強迫負責人打電話找人，接著朝公司天花板及門口連續開槍，還徒手毆打負責人，造成口腔流血、手肘擦傷瘀青及後腦腫脹。

林男更持槍恫嚇「你進來喔，你不可以給我出去，出去我就給你開槍了喔」，並以衝鋒槍拍打負責人右手，不准對方離開公司。

林男逞凶後搭車離去，晚間10時30分許抵達太保市一家超商附近，先將部分彈匣、子彈棄置汽車美容工坊，隨後持2支槍進入附近彩券行，向店員表示要暫時待在店內，嚇得店員心生恐懼。

警方獲報趕抵現場，雙方持續交涉，直到隔天凌晨零時27分，林男才棄械投降，交出2支槍枝。

審理時，林男坦承犯行，法院勘驗彩券行監視器發現，林男進入店內後，曾主動要求店員報警，並表示沒有傷害他人的意思。店員報警後，他始終留在現場，沒有逃跑或抵抗逮捕。

林男辯稱，因擔心警方將其他案件推到他身上，希望有地方仕紳或宮廟主委在場，才願意放心交出槍枝。法院認為，林男主動請店員報警並等待警方到場，符合自首及報繳槍枝規定，因此依法減刑。

不過，法院考量林男曾因槍砲案件入監服刑，明知持槍違法，仍非法持有槍彈長達5年，更持槍開火、毆打及恐嚇他人，對社會治安危害重大，依非法持有制式手槍罪判刑4年6月、併科罰金20萬元，攜帶兇器剝奪他人行動自由罪判刑2年，恐嚇罪判刑7月，合併應執行6年徒刑，扣案槍枝、彈藥及背包沒收。