台北市中正區文北里候選人張安東涉嫌「搓圓仔湯」，要求現任里長陳余秀卿給他10萬元，即打消參選念頭，遭錄音檢舉違反選罷法。台北地檢署今偵結，依違反公職人員選舉罷免法候選人或具有候選人資格者要求賄賂而許以放棄競選罪嫌起訴，建請法院具體求刑3年6月、依規定宣告褫奪公權。

起訴指出，張安東曾2度參選文北里長皆未當選，現任里長陳余秀卿則要爭取連任，今年8月25日上午5點54分許，2人在北市中正區杭州南路巧遇，張安東涉嫌向陳余秀卿表示，若給付他10萬元就承諾不參選里長，當街「搓圓仔湯」，8月29日上午5點50分許，又當街問陳余秀卿「你認為價錢太高還是怎樣？」、「我是說如果你不要，我就出來選而已啦，如果價錢太高就算了，反正大家也是要和平選舉啦」等語，要求給付賄款，以此影響選舉公平性。

錄音談話內容顯示，陳問張「阿如果有確定，是要多少？10萬喔。10萬太多了啦」，張說「我們也不要說我們在搓湯圓啦…私底下說完，不要白紙黑字，啊我也不會去登記啦…你就再加1萬給我，我自己去籌，我就不會跟你選里長啦」。

陳余秀卿無意給付，直接拿著錄音檔案報警，而張安東則是見陳遲遲未給付款項，登記參選里長。檢警今年9月間搜索張，並約談到案，檢方訊後命10萬元交保。

檢方認定，張安東涉嫌違反公職人員選罷法候選人或具有候選人資格者，要求賄賂而許以放棄競選罪嫌，且其行為已破壞選舉制度的公平性，成為惡意索討不法利益的工具，所為實不足取，又犯後飾詞狡辯，犯後態度難認良好，建請量處有期徒刑3年6月，並依法宣告褫奪公權。