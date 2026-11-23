嘉義縣民雄鄉福樂村現任村長76歲簡姓男子，為讓48歲兒子接棒參選村長，涉嫌利用春節送茂谷柑禮盒，並藉健康講座發放毛巾、鑰匙圈等禮品，向鄰長、宮廟委員及村民尋求支持。嘉義地檢署認定父子涉嫌共同賄選，依法提起公訴。原遭羈押的簡姓村長20日移審嘉義地院，法官裁定10萬元交保並限制住居。

嘉義地檢署表示，檢察官黃天儀指揮嘉義縣調查站、民雄警分局偵辦福樂村長選舉賄選案，經訊問父子及多名收受禮品的村民，認定涉嫌透過年節送禮及地方活動，以禮品換取選票，15日偵查終結起訴。

起訴書記載，簡姓村長早在去年11月便有意交棒兒子簡男，簡男去年12月中旬接任當地池王府主任委員，並公開表達參選意願。今年2月初，父子在村內懸掛印有兩人姓名的道路工程感謝布條，以及兒子署名的新春賀年旗幟，宣告投入村長選舉。

檢方調查，父子今年2月間以現任村長及宮廟主委身分，向各鄰長、池王府委員贈送茂谷柑禮盒，外盒貼有簡男姓名及企業社名稱。4月間又利用健康講座，向參加的村民發放內含毛巾、鑰匙扣燈及鑰匙圈的綜合禮包，毛巾同樣印有簡男姓名。

其中有證人表示，簡姓村長送茂谷柑時，曾直接拜託支持兒子參選村長；另有宮廟委員證稱，簡男在路上送禮時說「下屆的村長拜託一下」，讓收禮者明白送禮與選舉有關。

簡姓村長否認賄選，辯稱送禮時沒有要求投票支持誰，但坦承禮盒及毛巾印上兒子姓名，是為了替兒子打開知名度。簡男則曾在偵查中坦承犯行，之後改口否認以禮品換取選票。

檢方認為，多名收禮者平時與父子少有送禮往來，部分往年收到的禮品價值也較低，綜合送禮時間、對象及拜票言語，認定父子涉嫌假借年節饋贈、健康講座名義行賄，依違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪起訴。

全案移審嘉義地院後，簡姓村長獲裁定10萬元交保、限制住居，後續由法院審理。