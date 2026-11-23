民眾辱罵警察出現有罪、無罪的不同判決結果，基層員警質疑恐削弱公權力威信。法界人士指出，一一三年憲判字第五號判決，對侮辱公務員罪限縮要件，判斷標準為言論是否在當下造成「公務實質中斷停擺」。

員警說，警察在街頭盤查執法，如被民眾辱罵，只要停下手邊工作上銬逮捕，甚至壓制或呼叫支援，原先執行的公務本質上已被打斷，達妨害公務程度；但法院有時認定「未持續辱罵便不構成犯罪」，有時卻認定「只罵一句即違法」，缺乏統一見解，讓執法人員無所適從，恐削弱公權力威信。

律師戴連宏說，一一三年憲判字第五號判決，對刑法第一四○條侮辱公務員罪進行「合憲限縮」後，司法實務已不再將罵髒話與妨害公務畫上等號，法官會檢視警方密錄器所拍攝執法過程，判斷警察當下執行的具體公務，是否因民眾言詞被迫中斷或延宕。

對於台中黃姓男子有罪、趙姓男子無罪案件，戴說，黃辱罵當下，警員「手正在鍵盤上繕打報案資料」，公務作業實質中斷停擺，符合憲判成罪標準，不以警員口頭制止為必要；至於趙案，警員是在路邊盤查與口語溝通階段，趙口出穢言，經警員要求道歉，趙解釋是口頭禪，未再辱罵，也無肢體抗拒執法，因此無罪。

戴提醒，民眾不要以為任意罵警察均享言論自由保障，一旦言行實質干擾執法流程或經告誡仍不停止，難逃刑責。