民眾辱罵警察「三字經」等髒話，是否構成侮辱公務員罪？台中市黃姓男子因皮夾遺失報案，不滿警員處理方式，罵三字經被逮捕，台中高分院認定黃罵髒話讓警員中斷公務，判處拘役五十日確定；但趙姓男子騎機車違規被攔查，同樣口出穢語，法院卻認定未妨害警員執勤，判無罪確定。

據調查，黃姓男子二○二三年八月前往台中第六警分局西屯派出所，報案指錢包遺失，警員受理開啟電腦繕打紀錄，詢問財物內容，黃對詢問細節不耐煩，在報案區辱罵三字經，被警員當場逮捕移送。

台中地方法院認定，黃口出惡言已妨礙警員執行職務、侵害公權力尊嚴，考量坦承犯行且已與警員調解，依侮辱公務員罪判拘役五十日，可易科罰金。

檢方罕見替被告上訴爭取無罪，主張黃僅單純辱罵一句，無其他攻擊動作，屬一時情緒反應，客觀上難認有妨害公務目的，依憲法法庭一一三年憲判字第五號判決及最高法院見解，應不構成犯罪。

台中高分院認定，警員鍵入報案資料，被辱罵迫使中斷作業出手逮捕，黃已實質妨礙公務，符合憲法法庭判決所揭成罪要件，駁回上訴。

另起妨害公務案判決結果卻不同。趙姓男子三年前騎機車在台中沙鹿區未依規定二段式左轉，被警員攔下要求出示身分證件，趙稱沒帶證件，警員呼叫支援，趙罵「四字經」髒話，被上銬送辦。

警員密錄器影像顯示，雙方對話約十七秒，警員要求道歉時，趙表明是口頭禪，未再辱罵或抗拒。一、二審勘驗認定，趙言詞雖粗鄙不當，並無經制止仍置之不理、持續辱罵，未達干擾警方遂行公務的程度，不符侮辱公務員罪要件，駁回檢方上訴。